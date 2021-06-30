Число погибших при обрушении жилого дома в США возросло

Число погибших в результате обрушения жилого дома во Флориде возросло до 12 человек, судьба еще 149 остается неизвестной. Об этом рассказала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга, сообщает CBS News.

«С последнего брифинга, к глубочайшему сожалению, был обнаружен еще один погибший. Теперь число погибших составляет 12», — заявила Кава. Спасатели продолжают поиски выживших. «Когда мы сталкиваемся с небольшими пустотами, мы продолжаем сосредотачиваться на них и продолжаем двигаться и копать глубже», — сказал начальник пожарной службы Майами-Дейд Алан Комински.

Ранее сообщалось, что на многоэтажном здании рядом с обрушившимся ранее домом появились крупные трещины. Как предположил местный житель, крушение части здания спровоцировало повреждение соседней многоэтажки. Его соседи также заявили о трещинах в своих квартирах. Однако жителей дома не эвакуировали. Людям предложили добровольно покинуть здание на время его проверки на безопасность, но не все откликнулись на призыв властей.

Обрушение части 12-этажного жилого дома во Флориде произошло в четверг, 24 июня. На месте работают спасатели, в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации.