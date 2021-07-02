Культура
 
Последние новости
Грузовой Boeing 737 упал у берегов Гавайев
Автоюрист оценил отказ от обязательного техосмотра машин при получении ОСАГО
На заслуженную артистку Белоруссии Анжелику Агурбаш завели уголовные дела
Черчесов связался с главным тренером сборной Украины
Депутат от партии Зеленского назвал справедливой «утрату прав русскими на Украине»
Домработница Пугачевой раскрыла тайну личной жизни 
Пранкеры притворились Собчак и позвонили менеджеру скопинского маньяка
На Украине возбудили дело в отношении СБУ по иску Моргенштерна
Стало известно о находившихся на борту потерпевшего крушение Boeing 737
«Газпром» придумал способ ускорить запуск «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Возмущенного поведением Билана лидера «Ногу свело!» обвинили в «хайпушках»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская ответила лидеру российской рок-группы «Ногу свело!» Максу Покровскому, который заявил, что из-за ее артиста был отменен концерт его коллектива. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предпринимательница посетовала возмущенному поведением Билана музыканту не уподобляться 15-летним пользователям TikTok. Она обвинила рокера в «хайпушках» и предположила, что его выступление отменили потому, что оно не пользовалось спросом.

Рудковская подчеркнула, что сам Билан и его команда привиты, а гости его шоу были в масках. Она добавила, что из-за коронавирусных ограничений на концерт певца продали лишь 50 процентов билетов.

Ранее в пятницу Покровский обвинил Билана в отмене своего концерта в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 2 июля. Свое обращение музыкант начал со слов: «Билан, ***** [блин], слушай меня внимательно!» Артист заявил, что его коллега наплевал на правила, связанные с коронавирусом, в связи с чем организаторы отменили следующее мероприятие, а именно выступление «Ногу свело!».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лидер «Ногу свело!» обвинил Диму Билана в отмене своего концерта
Роскошная жизнь Рудковской возмутила иностранцев
Лидер «Ногу свело!» заявил о переносе гастролей после давления на организаторов
Другие материалы рубрики
Культура11:3911 июня

Чистая психология.

Привороты, скринлайф и прикладная магия: «Света с того света» возвращается на ТНТ
21:3928 июня

Народная артистка России Вера Алентова попала в больницу

20:2228 июня

Актрису Веру Сотникову госпитализировали с коронавирусом

20:1128 июня

Моргенштерн перевел 10 миллионов рублей на лечение трехлетнего ребенка

Культура00:01 6 июня

«За обедом было очень много вина»

Как музыканты Pink Floyd создали новый звук и изменили мир музыки
18:3328 июня

У находящейся в коме МакSим нашли новую болезнь

17:5428 июня

Названа стоимость лечения певицы МакSим

16:5028 июня

Меган Фокс заявила о своей бисексуальности

Культура00:01 7 июня
Rosalia

Главная музыка месяца:

берлинские неформалы, украинская дива и дочь Уилла Смита
15:4228 июня

Основатель шоу-группы «Доктор Ватсон» умер из-за осложнений от коронавируса

14:1128 июня

Юэн Макгрегор в пятый раз стал отцом

13:4828 июня

Умерла актриса Нина Коновалова

Россия
Что изменится в жизни россиян с 1 июля:
тарифы ЖКХ, стоимость сигарет и новые пособия
«Страны сговорились? Это же чушь»
Пандемия, заговор, Украина и рост цен: главные цитаты из прямой линии Путина
«Вам должно быть интересно».
О том, как московский транспорт становится не только комфортным и качественным, но и модным
По расписанию
Чем сегодня знаменито Московское метро
Все материалы
Мир
США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять афганцев
Бойскауты из США получат крупнейшую в истории компенсацию за изнасилования
В Вашингтоне обрушилось здание
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
Норвежцам выплатят компенсацию за ущерб здоровью от вакцины AstraZeneca
«Они ели даже детей»
Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае
Все материалы
Бывший СССР
Турция строит новую Османскую империю.
Какое место в ней займет Азербайджан?
Токсичный вопрос.
Почему заводы Армении загрязняют трансграничные с Азербайджаном реки
«Белоруссию толкают в объятия России»
Западные санкции сильно ударят по Белоруссии. Кто будет спасать страну и ее лидера?
Просили подождать.
Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
Все материалы
Экономика
Дефицит газа ударит по кошелькам европейцев
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Pepsi станет полезнее
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Акции «Роснефти» обновили исторический максимум
Пошлинами по металлу.
Как новые пошлины могут отразиться на металлургах
Российский экс-министр открыл в тюрьме экономический кружок
Все материалы
Силовые структуры
«Он вытер нож об меня и ушел»
Россиянка умоляла полицейских спасти ее от жестокой расправы. Почему ей никто не помог?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Придешь на суд — будет плохо»
Как запугивают и подкупают присяжных в России
Тенго ПотийскийВор — это не приговор.
Российский суд впервые оправдал вора в законе. Как уголовник вышел на свободу под честное слово?
Все материалы
Наука и техника
В США похвалили инновационную российскую «Арену-М»
В России предрекли «перманентное присутствие» на Украине ВВС НАТО
Названа опасность зарядки смартфона на 100 процентов
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков (слева направо)«Они были обречены»
50 лет назад погиб экипаж «Союза-11». Кто виноват в главной трагедии советской космонавтики?
«Орск» и «Саратов» защитили Крым
Microsoft представила Windows 11:
новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Все материалы
Спорт
Избитый на матче Евро c участием Украины российский фанат описал случившееся
Миша Тейт«Я чувствую, что хочу драться»
Самая сексуальная девушка-боец UFC возвращается в октагон. Что ждет ее соперниц?
Посольство России в Великобритании обратилось в полицию после избиения фаната
«Это главное испытание в карьере»
Русский Драго проиграл равному по силе тяжеловесу UFC. Почему он потерпел неудачу?
Реакция российских фанатов на победный гол Украины шведам попала на видео
В Госдуме раскритиковали решение РФС относительно Черчесова
Александр Мостовой«Спустили нас с небес на землю»
Александр Мостовой — о разгроме России на Евро, претензиях к Дзюбе и уходе Черчесова
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Во МХАТе опровергли участие Галкина в спектакле
Максим Галкин сыграет в спектакле МХАТа
«Гангстер и алкоголик»
 
Приставы пришли в редакцию Readovka и сообщили о блокировке всего сайта
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
Ведущая Первого канала пожаловалась на недостаток достойных людей из-за соцсетей
«Что я сделал со своей жизнью?»
Как порноактер снялся в тысяче фильмов, разочаровался в профессии и стал священником
Все материалы
Ценности
Дочь Мадонны прошлась по улице в трусах и кожаном кроп-топе и была обругана
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Невеста купила подержанное платье и обнаружила в нем тайное послание
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Европейцы построили самую большую яхту в мире и оценили ее в 43 миллиарда рублей
Штаны Риты Дакоты на фестивале «Жара» вызвали возмущение у фанатов
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Все материалы
Путешествия
Россиянам разъяснили правила въезда в Абхазию через Сочи
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Российская авиакомпания отказалась летать над Белоруссией
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
Туристы массово устремились в Ялту после наводнения
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Российские авиакомпании стали чаще опаздывать
Все материалы
Из жизни
Признанный мертвым мотоциклист «ожил» в мешке для трупов
Девушка 22 года провела с трубками в ушах и не знала об этом
Диетолог назвала россиянам десять главных заблуждений о здоровом питании
«Ружье не поможет»
Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
Американка сняла на видео нетипичный способ заваривать чай и возмутила британцев
«Это тебе не туризм»
История россиянки, переехавшей в Португалию без знания языка и открывшей свой бизнес
Все материалы
Hyundai объявил стоимость новой Creta для России
Быстрейшие суперкары с шестью цилиндрами
Шесть купе, которым малообъемная «шестерка» не мешает называться суперкарами
Nissan представил самую экстремальную версию Navara
Лучшее автомобильное видео июня 2021
Рекорд Гиннесса, уничтожение Toyota и гонка с болидом F1: самые крутые ролики месяца
Российский Volkswagen Tiguan получил новую версию
Царь, просто царь: каким запомнился Toyota Land Cruiser 200
Мы собрали лучшие материалы «Мотора» о культовом внедорожнике
Стала известна стоимость Toyota Land Cruiser 300 в России
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
В барнаульском зоопарке показали прогулку рысят
Названы пять главных достопримечательностей Анапы
В российском городе прошел «молочный» дождь
На перевале Дятлова установили памятник погибшим туристам
Озеро Тургояк на Урале захотели признать памятником природы
В Приморье спасли истощенного медвежонка
Огромный судак напугал рыбаков в Новосибирске
Все материалы