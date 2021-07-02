Возмущенного поведением Билана лидера «Ногу свело!» обвинили в «хайпушках»

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская ответила лидеру российской рок-группы «Ногу свело!» Максу Покровскому, который заявил, что из-за ее артиста был отменен концерт его коллектива. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предпринимательница посетовала возмущенному поведением Билана музыканту не уподобляться 15-летним пользователям TikTok. Она обвинила рокера в «хайпушках» и предположила, что его выступление отменили потому, что оно не пользовалось спросом.

Рудковская подчеркнула, что сам Билан и его команда привиты, а гости его шоу были в масках. Она добавила, что из-за коронавирусных ограничений на концерт певца продали лишь 50 процентов билетов.

Ранее в пятницу Покровский обвинил Билана в отмене своего концерта в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 2 июля. Свое обращение музыкант начал со слов: «Билан, ***** [блин], слушай меня внимательно!» Артист заявил, что его коллега наплевал на правила, связанные с коронавирусом, в связи с чем организаторы отменили следующее мероприятие, а именно выступление «Ногу свело!».