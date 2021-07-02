Огромный судак напугал рыбаков в Новосибирске

Рыбаки в Новосибирске рассказали о встрече на Оби с напугавшим их огромным мертвым судаком. Об этом пишет VN.ru.

«В ожидании раскабаневших судаков простояли полночи. Ударчики. Тычки. И неожиданно под ногами всплыл судак. Огромный и широкий! Но уже не жилец. Припарковал беднягу к берегу и сфотал. Жаль, что с этим кабанчиком уже боя не будет», — рассказал один из рыбаков.

Кандидат в мастера по рыболовному спорту, члена сборной Новосибирской области Никит Дюпин отметил, что подобные судаки в Оби — большая редкость. По его словам, такого гиганта ловят примерно раз в год.

Сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Елена Ядренкина в свою очередь рассказала, что судак — одна из самых желанных добыч рыболова-любителя. Она объяснила, что ужение судака — высокоспортивное занятие, кроме того, мясо этой рыбы считается деликатесом.