Оценен способ США внезапно сбросить атомную бомбу на Россию

Мини-шаттл X-37B Военно-воздушных сил США может внезапно сбросить атомную бомбу в заданный район России, пишет «Военно-промышленный курьер».

Еженедельник, ссылаясь на оценку генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова, утверждает, что X-37B, в зависимости от модификации, способны переносить от трех до шести атомных бомб.

«Есть большая вероятность того, что американский космолет Boeing X-37B может выйти в заданный район космического пространства, затем совершить нырок до мезосферы и сбросить ядерные боеголовки на заранее выбранные объекты на территории России», — уверяет издание.

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В публикации утверждается, что подлетное время для подобной атаки составит несколько минут. «Но самое главное — предотвратить внезапное нападение в этом случае будет практически невозможно даже самыми современными системами противоракетной обороны», — пишет еженедельник.

Согласно «Военно-промышленному курьеру», для недопущения подобного удара России следует разместить в космосе спутники-инспекторы, которые будут наблюдать за X-37B, а также создать мощное плазменное и лазерное оружие.

В мае журнал Popular Mechanics написал, что американские многоразовые X-37B существуют в единственной модификации и в настоящее время не предназначены под использование ядерного оружия. Издание называет использование мини-шаттла в качестве одного из способов сбросить бомбу на вероятного противника, например, Россию, не имеющим смысла, а подобную атаку — «невозможной». «Чтобы сбросить бомбу, скажем, на Москву, XB-37B должен был бы изменить свою орбиту. Это потребовало бы часы, а, возможно, и дни, что потенциально мог бы увидеть любой, особенно русские», — писал журнал.