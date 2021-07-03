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В Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар

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В Мексиканском заливе загорелся подводный трубопровод государственной нефтегазовой компании Pemex. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Видео с места событий публикует РИА Новости в Telegram.

Инцидент произошел у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече на юго-востоке страны. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что под водой пылает огонь, который пытаются потушить с кораблей.

По предварительным данным, причиной пожара стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов, который залегает на глубине 78 метров. В тушении огня задействованы три вспомогательных судна. Они поливают горящий участок водой, чтобы сдержать распространение пожара.

На данный момент пожар потушен. «Закрытие соединительных клапанов трубопровода остановило утечку газа и помогло остановить горение​​​. Около 10:45 чрезвычайная ситуация была устранена, восстановлены нормальные рабочие условия», — сообщили в компании.

Сведений о жертвах или пострадавших нет. Не возникло и необходимости эвакуировать персонал, находящихся рядом с местом происшествия добывающих платформ. Сейчас в компании занимаются анализом возможных причин происшествия.

Ранее стало известно, что «Газпром» придумал способ ускорить запуск «Северного потока-2». Компания отказалась от приобретения дополнительных мощностей на Украине.Эксперты предположили, что так Кремль посылает ясный сигнал, что роста поставок не будет без эксплуатации «Северного потока-2».

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