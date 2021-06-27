Российские туристы сняли на видео горящую гору в Турции

Рядом с курортом Мармарис в Турции российским туристам удалось запечатлеть на камеру большой лесной пожар на горе. Соответствующее видео публикует Mash в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как возгорание пытаются затушить несколько вертолетов. В главном управлении лесного хозяйства Турции сообщили об одном погибшем. Им оказался сотрудник пожарной службы.

Местные власти сообщили, что туристам не о чем беспокоиться: угрозы их безопасности нет.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что россиянам после жары грозит еще один природный катаклизм — засуха. Он добавил, что аномально высоких температур в долгосрочной перспективе быть не должно.