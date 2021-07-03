Стало известно об угрозе сбить вертолет сторонников Ельцина над Москвой в 1996-м

Военные летом 1996 года пригрозили сбить над Москвой вертолет сторонников кандидата в президенты Бориса Ельцина, который тогда был действующим главой государства. С воздуха планировалось снять большой концерт в поддержку президента на Васильевском спуске, состоявшийся 12 июня, заявил в интервью «Ленте.ру» член предвыборного штаба Ельцина Сергей Лисовский.

«Мне позвонил генерал, начальник службы ПВО. Спросил: "Это вы подавали заявку на полеты над Москва-рекой в районе Кремля?". "Да, я". "Мы вам не разрешаем". Он, видно, ждал какой-то реакции и весьма удивился, когда я просто сказал: "Хорошо"», — рассказал Лисовский.

По его словам, он сказал генералу, что вертолет все равно полетит и будет снимать концерт. В ответ тот пригрозил сбить летательный аппарат. На это член штаба Ельцина ответил: «Сбивайте». И затем положил трубку.

«В 12 часов вертолет вылетел и все снял. Оказалось, что пилот отказывался взлетать из Тушино. Тогда мой приятель вытолкнул его из кабины и полетел сам. В то время мы были достаточно дерзкими», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

Сергей Лисовский — бизнесмен, бывший член Совета Федерации. В 1996 году — член предвыборного штаба Бориса Ельцина. Известен как один из участников скандала с «коробкой из-под ксерокса», в ходе которого 19 июня 1996 года он и еще один член штаба Ельцина Аркадий Евстафьев были задержаны при выносе из Дома правительства упаковки из-под пачек бумаги фирмы Xerox с 538 тысячами долларов США наличными, что, как предполагалось, было нарушением правил валютных операций и финансирования избирательной кампании. Оба после допроса были отпущены. Инициаторы задержания — глава президентской службы безопасности Александр Коржаков, директор ФСБ Михаил Барсуков — были отправлены в отставку. Это дело «о коробке из-под ксерокса» было окончательно закрыто в мае 1999 года.