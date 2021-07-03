На Украине пожаловались на нежелание ЕС вводить новые санкции против России

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожаловался на нежелание Евросоюза (ЕС) вводить новые санкции против России. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам бы хотелось, чтобы санкции реально как ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов я вам скажу, при этом в любой стране. Может быть в Литве на что-то готовы, а в ЕС — нет», — сказал экс-глава украинского МИД.

Кроме того, политик заявил, что США усилят антироссийские санкции только в том случае, если в Вашингтоне решат, что у них не получится «договориться» с Москвой.

В июне Климкин сообщил, что видит угрозу в переговорах президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по Крыму. «Белорусский диктатор угрожает признанием Крыма нам и Западу. Если он сделает это, он станет рабом Путина», — сказал он. Дипломат также назвал Лукашенко «крепостным, который выдает себя за президента независимой Беларуси», и призвал готовиться к «последствиям» интеграции двух стран.