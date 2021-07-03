Япония напомнила США про Перл-Харбор в связи с учениями российского флота

Заместитель министра обороны Японии Ясухидэ Накаяма напомнил США о нападении вооруженных сил его страны на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Об этом, 3 июля, сообщает РИА Новости

По словам высокопоставленного японского военного, он хотел таким образом обратить внимание США на учения кораблей российского тихоокеанского флота в районе Гавайских островов. Впервые в истории России корабли и морская авиация проводят маневры в нескольких тысячах километров юго-восточнее гряды Курильских островов. «Мы ожидаем, что Россия будет осуществлять свои маневры, не нарушая международного права», — заявил Накаяма.

Также замминистра обороны Японии призвал США проводить политику сдерживания и в отношении Китая, поскольку его учения скоординированы с Россией.

24 июня сообщалось, что российские дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 в ходе учений «потопили» авианосец в Тихом океане. 30 июня министр обороны Японии Нобуо Киси забеспокоился в связи с действиями российских военных на Курильских островах, в частности на острове Кунашир.