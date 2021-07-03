В России создали самообучающийся протез ноги

В российском Центре проектной деятельности (ЦПД) Дальневосточного федерального университета во Владивостоке разработали самообучающийся и подстраивающийся под движения человека протез ноги. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает РИА Новости

По данным агентства, в разработке используется технология нейросетей. Новый протез учится подстраиваться под каждого пациента и совершать удобные человеку движения. Он базируется на трех точках опоры, может качать стопу и компенсировать отталкивание. Изделие может активно двигаться — человек экономит ресурсы при ходьбе и не задумывается, как ставить стопу.

Протез самообучается благодаря датчикам, установленным на здоровую ногу человека. Система регистрирует мышечные показатели, а также положение конечности в пространстве и углы поворота. Таким образом нейросеть протеза получает все собранные данные и приспосабливается к ходьбе пользователя. Плата управления находится в самом протезе, и провода не требуются.

Проект создавался при активном участии программиста центра, у которого нет одной ноги. Разработчики надеются, что стоимость их конечного продукта будет не более 800 тысяч рублей, в то время как стоимость большинства современных аналогов превышает миллион рублей.

14 ноября 2019 года сообщалось, что специалисты бурятского Центра протезирования и ортопедии «Салют Орто» представили 3D-модель первого в России коленного модуля полицентрической кинематики.