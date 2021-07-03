UFC избавился от россиянина

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) избавился от пяти спортсменов. Об этом сообщает MMA Fighting.

В организации подтвердили, что пятеро бойцов смешанного стиля (UFC) прекратили сотрудничество с промоушеном. UFC покинул Эмиль Мик, выступающий в полусреднем весе, бразильянка Лана Прокопио, тяжеловес Роке Мартинес, Джо Элленберг, дравшийся в легком весе.

Также UFC покинул и российский боец Александр Яковлев. 36-летний спортсмен выступает в легком весе. Он уступил в двух последних поединках под эгидой UFC. В последний раз он выходил в октагон в октябре 2020-го. Тогда он уступил испанцу Йоэлю Альваресу.

Яковлев выступал в UFC с 2014 года. На его счету девять поединков в рамках промоушена. Россиянин одержал три победы и потерпел шесть поражений. До перехода в UFC он выступал в M-1.

Всего в MMA на счету Яковлева 24 победы при десяти поражениях.