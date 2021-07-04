Аронова оценила приглашение Бузовой во МХАТ словами «Олю подставили»

Российская актриса Мария Аронова оценила в интервью изданию «Собеседник »приглашение певицы Ольги Бузовой сыграть роль спектакле «Чудесный грузин» в Московском Художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького. По ее словам, артистку «подставили».

Звезда сериалов отметила, что не видела постановку, поэтому не смогла оценить игру, однако добавила, что и непрофессионала можно поставить на сцене так, что он «заблестит». Она предположила, что с помощью Бузовой руководство театра завлекает туда зрителей.

Аронова также ответила на вопрос, оскорбляет ли артистов присутствие певицы на сцене. Она отметила, что сначала попробовала бы совместную игру во время репетиций, и если бы партнерша оказалась талантливой, ей было бы непонятно, почему это должно быть оскорбительным.

«А если это не талантливо, а просто для хайпа, тогда это оскорбило бы меня. Я сказала бы: "О’кей, ребята. Режиссер имеет право на лево, но я в этом участвовать не буду". Я с Олей лично не знакома, но мне кажется, что ее подставили. Я бы восприняла это так», — добавила актриса.

Она подчеркнула, что Ольгу Бузову и певца Даню Милохина любят дети, они «герои нашего времени», поэтому Аронова не увидела ничего плохого в приглашении певицы на сцену МХАТа. Она заключила, что звезда шоу-бизнеса смелая, хорошо выглядит и не боится высказываться и призвала посмотреть, оправдает ли ее игра в спектакле маркетинговый ход режиссера.

Сама Бузова назвала спектакль со своим участием главной премьерой года и главным достижением своей жизни, поскольку тем самым «исполнилась мечта 16-летней девочки». В постановке Бузова исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь. Как объяснил художественный руководитель театра Эдуард Бояков, для спектакля необходим был «образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть».