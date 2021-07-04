Федерация мигрантов раскритиковала способ повысить зарплаты в России

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов раскритиковал предложение бизнесмена Виктора Линника снизить поток иностранной рабочей силы в страну путем сокращения квот ради роста зарплат россиян. Свое мнение он высказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Коженов предположил, что Линник не имеет четкого представления о том, как устроена система трудоустройства кадров из-за рубежа в России. В реальности по квотам в страну приезжает только один процент от всех трудовых мигрантов.

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«Данный комментарий говорит только о непонимании человеком, что реально происходит. 99 процентов трудовых мигрантов приезжают у нас из стран СНГ, никакие квоты не требуются, поэтому, что он собрался сокращать, вообще непонятно», — заявил Коженов.

Он добавил, что мигранты зарабатывают больше местных, потому что они должны не только оплачивать свое проживание в стране, но и содержать семью на родине и отправлять деньги туда. «Конечно, вот эта тема, что зарплаты падают, — это абсолютно не так. Сейчас мигранты зарабатывают очень хорошо, особенно те, которые хорошо работают, поэтому тут что-то не то с комментарием [Линника]», — заключил президент Федерации мигрантов.

Ранее президент компании «Мираторг» Виктор Линник предложил сократить квоты на привлечение иностранцев. По его мнению, это действенный способ повысить зарплаты в России, так как ввоз мигрантов создает несправедливую конкуренцию.

Бизнесмен отметил, что с притоком трудовых кадров из-за рубежа стоимость рабочей силы дешевеет, поэтому россияне попадают в ситуацию, когда они вынуждены получать такую же зарплату и конкурировать с приезжими.