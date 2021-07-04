Названа причина смерти украинца после вакцинации Pfizer

Названа причина смерти жителя Украины, привившегося вакциной от коронавируса Pfizer. Об этом сообщает департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА в Facebook.

Речь идет о 47-летнем украинце из Винницкой области. «По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет. Расследование продолжается, ожидаем результаты морфо-гистологических исследований», — сказано в сообщении.

Кроме того, в ОГА подчеркнули, что у пяти других лиц, которые привились из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что прививка украинцу была сделана мобильной бригадой в 13:45 по московскому времени. В 17:00 мужчина пожаловался на тошноту и потерю сознания. К нему вызвали медиков, которые в 18:02 констатировали смерть.