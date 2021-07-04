Порошенко заподозрили в пьянстве из-за комментария про матч сборной Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения прокомментировал матч между украинской и английской сборными и вызвал споры в сети. На его пост в Facebook обратил внимание сайт URA.RU.

По словам Порошенко, матч «был не лучшим, но мы с нашей сборной и в радости, и в поражении». «Мы уверены, что главные победы впереди. Вся Украина сейчас болеет за футбольную сборную. Как мы болеем за сборную, желательно, чтобы так мы болели за Украину. Мы благодарим наших парней за наслаждение в прошлом матче с Швецией. Благодарим пусть и за поражение в первом матче, но это была настоящая борьба. <…> Мы двигаемся вперед. Вперед к победе», — сказал Порошенко в обращении, опубликованном в Facebook 4 июля.

Пользователи социальной сети обратили внимание на речь политика. Комментаторы предположили, что бывший украинский лидер был пьян. По словам некоторых из них, он «еле держался на ногах». Другие же заступились за Порошенко, напомнив, что он взрослый человек, который имеет право выпить.

Матч прошел в Риме. Команда Украины разгромно уступила англичанам. Дублем в составе сборной Англии отметился Гарри Кейн. Еще по голу на свой счет записали Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон. Сборная Англии пробилась в полуфинал Евро.

Сборная Украины вышла в плей-офф, заняв третье место в своей группе. В 1/8 финала команда обыграла сборную Швеции.