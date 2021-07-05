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В Госдуме оценили выпуск украинского гостелеканала с Крымом в составе России

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

На Украине любое инакомыслие и несогласие с властью подвергаются репрессиям. Так депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил реакцию руководства украинского государственного телеканала «Дом», которое обратилось в Службу безопасности Украины (СБУ) за помощью в проведении внутреннего расследования после того, как в заставке передачи «Русский дневник» была показана карта с Крымом в составе России. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщает RT.

«Страна, которая имела все шансы быть успешной и демократичной, стала диктаторской и безнадежной», — отметил российский парламентарий, представляющий Крым.

Он добавил, что подобные «ошибки» и «оговорки» появляются в последнее время все чаще.

По его словам, несмотря на отсутствие официального признания западными странами Крыма частью России, «у всех уже есть понимание фактической принадлежности полуострова».

О том, что украинский государственный телеканал «Дом» показал карту России с Крымом в качестве заставки к передаче «Русский дневник», рассказал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

Главный редактор «Дома» Алексей Мацука в оправдание заявил, что это была «техническая ошибка». После инцидента руководство телеканала обратилось в СБУ за помощью в проведении внутреннего расследования. Позже стало известно, что виновный уже найден.

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