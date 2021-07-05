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Дагестанская бабушка показала внукам приемы борьбы и восхитила Кавказ

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Дагестанская бабушка показала внукам приемы борьбы, тренируясь вместе с ними, чем восхитила Кавказ. Видео опубликовано на странице пользователя в социальной сети Facebook.

Действие происходит на пляже. На кадрах видно, что сначала россиянка смотрит, как тренируются ее внуки, а потом сама начинает показывать им приемы. Ее напарниками стали ребята, которые, судя по всему, не ожидали, что будут бороться с бабушкой.

Ранее пользователей интернета умилило видео тренировки 93-летней женщины под жизнерадостную музыку. На видео старушка тренируется, сидя на стуле, и весело хохочет. У нее не всегда получается попадать в такт движениям тренера, но, кажется, бабушку это совершенно не огорчает. В конце тренировки наставница ободряюще дала спортсменке «пять».

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