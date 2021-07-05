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Россиянин не стригся восемь лет и прославился в сети

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Житель Чувашии показал результат длительного отращивания волос и прославился в соцсетях. Ролик появился на его странице в TikTok.

Блогер с никнеймом tictalantoc опубликовал видео, в котором продемонстрировал свои волосы длиной до поясницы. На размещенных кадрах россиянин распустил собранные в пучок пряди и расчесал их на камеру. По его словам, он не стригся с начальной школы, а именно — в течение восьми лет.

Публикация мужчины стала вирусной и набрала более четырех миллионов просмотров. Зрители принялись обсуждать необычную длину волос автора поста в комментариях. «В моих глазах видна зависть», «Мужская версия Рапунцель», «У пацана волосы круче, чем у меня», «Идеал мужской внешности», «Чудесные волосы», «Я в шоке», — высказывались пользователи сети.

В ответ на один из комментариев россиянин подчеркнул, что никак не ухаживает за волосами и не пользуется шампунем. Высказывание tictalantoc вызвало бурную реакцию со стороны юзеров, которые принялись выражать догадки о том, каким образом он сумел сохранить такую прическу. «Он просто моет их "Лаской"», «Возможно, секрет в дегтярном мыле?», «Он всего лишь моет их «"Фейри"», — отмечали они.

В мае обладательница двухметровых волос раскрыла секрет их мытья. Украинка Алена Кравченко призналась, что моет голову всего раз в неделю, однако весь процесс занимает у нее около 30 минут. При этом манекенщица никогда не расчесывает влажные волосы и не сушит их феном.

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