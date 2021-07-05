Минпромторг поддержал обязательную вакцинацию в промышленности

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса в промышленности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мантурова, от вакцинации зависит эффективность работы тех отраслей, за которые отвечает ведомство. Он отметил, что министерство ведет мониторинг ситуации с прививками на промышленных предприятиях в 22 отраслях. Согласно предварительным данным, почти 25 процентов сотрудников прошли вакцинацию, 8 процентов переболели, а 16 процентов готовы привиться. Таким образом 30 процентов работников обладают защитой уже сейчас, резюмировал глава ведомства. Министр также спрогнозировал, что в ближайшее время 50 процентов сотрудников сферы сделают прививку.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий частным медицинским организациям проводить бесплатную вакцинацию граждан. Речь идет о медучреждениях, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь все клиники вне зависимости от их организационно-правовой формы могут проводить вакцинацию в соответствии с национальным календарем прививок.