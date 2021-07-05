Россия
 
Последние новости
В Москве возбудили дело из-за смерти заразившегося COVID-19 в клинике пациента
Россиянка побывала в Сочи и рассказала о бюджетных местах для питания
Дипломат рассказал о недопустимом для России сценарии в Совбезе ООН
Жених умер на свадьбе за несколько минут до заключения брака
Детскую игрушку с рэпом про наркотики и суицид на польском нашли на Тайване
Диетолог рассказал о питании для пациентов с коронавирусом
Moet Hennessy согласился соблюдать новый российский закон об игристых винах
Финансисты связали темпы вакцинации с курсом рубля
Более 150 российских туристов изолировали на Кубе
Новости партнеров
Прослушать новость

Минпромторг поддержал обязательную вакцинацию в промышленности

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса в промышленности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мантурова, от вакцинации зависит эффективность работы тех отраслей, за которые отвечает ведомство. Он отметил, что министерство ведет мониторинг ситуации с прививками на промышленных предприятиях в 22 отраслях. Согласно предварительным данным, почти 25 процентов сотрудников прошли вакцинацию, 8 процентов переболели, а 16 процентов готовы привиться. Таким образом 30 процентов работников обладают защитой уже сейчас, резюмировал глава ведомства. Министр также спрогнозировал, что в ближайшее время 50 процентов сотрудников сферы сделают прививку.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий частным медицинским организациям проводить бесплатную вакцинацию граждан. Речь идет о медучреждениях, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Теперь все клиники вне зависимости от их организационно-правовой формы могут проводить вакцинацию в соответствии с национальным календарем прививок.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
Власти Москвы объяснили правила вакцинации в декрете и отпуске
Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках