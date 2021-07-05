Россиянин закатал QR-код в золото с кристаллами Swarovski

Москвич закатал QR-код в позолоченную пластину с кристаллами Swarowski. Об этом он рассказал Telegram-каналу Mash.

Основой для украшения стала латунная пластина. С фронтальной стороны, где размещен код, она покрыта сусальным золотом и 40 кристаллами, сзади на пластину нанесена золотая пыль. Аксессуар прикреплен на толстую позолоченную цепь.

Автор украшения — IT-предприниматель Артем — пояснил, что не является ювелиром. Он потратил на украшение около двух-трех часов, материалы обошлись ему примерно в три тысячи рублей.

Он объяснил, что решил сделать такое украшение, поскольку опасается, что не сможет предъявить код в самый ответственный момент — например, если смартфон окажется разряжен, а бумажная версия куда-то потеряется. А его украшение будет проблематично где-нибудь потерять.

Система QR-кодов действует в Москве с 28 июня. Только по ним можно попасть в заведения общепита. Код доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. До 12 июля москвичам и гостям столицы еще разрешено посещать без таких кодов летние веранды кафе, а также проходить в помещение ресторана, чтобы помыть руки.

Горожане могут получить QR-код на сайте госуслуг.