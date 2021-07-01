Песков назвал сроки устранения трудностей с получением QR-кодов

Имеющиеся трудности с получением QR-кодов в ближайшие несколько дней будут разрешены. Такие сроки назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, система работает пока, наверное, не должным образом. Но у меня нет сомнения, что в течение нескольких дней, в течение недели все это будет нормализовано», — сказал он.

Песков напомнил, что по уровню цифровизации российская столица является одним из самых передовых городов мира. Он также призвал понимать, что определенные трудности, связанные с пандемией, будут и дальше. «Мы с вами живем в чрезвычайной ситуации», — отметил он.

Ранее в четверг сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы охраны (ФСО) столкнулись с проблемами при получении QR-кодов.

Система QR-кодов действует с 28 июня. Только по ним можно попасть в заведения общепита. Код доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. До 12 июля москвичам и гостям столицы еще разрешено посещать без таких кодов летние веранды кафе, а также проходить в помещение ресторана, чтобы помыть руки.

Горожане могут получить QR-код на сайте госуслуг.