Сайт для взрослых предложил «Барселоне» помочь сохранить Месси в команде

Сайт для взрослых Stripchat предложил «Барселоне» помочь сохранить в команде Лионеля Месси. Об этом сообщает Sportbible.com.

Интернет-ресурс готов выделить каталонцам 10 миллионов долларов, чтобы те смогли профинансировать новое соглашение с аргентинцем. Взамен Stripchat хочет получить право транслировать матчи «Барселоны». О реакции клуба на предложение не сообщается.

Stripchat основан в 2016 году. Сайт специализируется на трансляциях эротического и порнографического контента с веб-камер.

С 1 июля Месси — свободный агент. Он был также близок к уходу из «Барселоны» минувшим летом. Тогда каталонцам удалось уговорить игрока продолжить выступления за клуб до конца контракта.

Вместе с «Барселоной» Месси десять раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов.