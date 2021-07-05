Российских пенсионеров задумали освободить от части налогов

Депутаты КПРФ предложили внести поправки в Налоговый кодекс России, которые позволят освободить неработающих пенсионеров от части налогов, следует из законопроекта, опубликованного на сайте Государственной Думы. По задумке парламентариев, для этих граждан должна быть установлена специальная льгота, которая позволит им избежать выплат налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентов по вкладам.

Свою инициативу, появившуюся в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму, в КПРФ объясняют интересами «социально слабых групп населения». Депутаты считают, что потеря даже небольшой суммы будет ощутима для тех пенсионеров, кто больше не получает зарплаты.

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«В этой связи законопроектом предлагается освободить неработающих пенсионеров от уплаты НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам при условии, что указанные доходы не превышают за налоговый период двенадцатикратной величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации, установленного для пенсионеров на соответствующий год», — уточняется в документе.

При этом правительство поправки поддержать отказалось. Там отметили, что закон, предусматривающий уплату налогов с дохода по вкладам, действует только с начала этого года и практика его применения пока отсутствует. «Кроме того, реализация указанного предложения приведет к сокращению поступлений сумм налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, источники компенсации которых законопроектом не определены», — говорится в заключении правительства.

Речь идет о законе, который вступил в силу 1 января и касается вкладов физических лиц на сумму свыше одного миллиона рублей. При этом он распространяется только на ту часть процентов, которая превышает доход в размере произведения ключевой ставки ЦБ России и одного миллиона рублей. Первые выплаты за 2021-й нужно будет внести в 2022 году. Расчет будет происходить автоматически, на основании сведений от банков.