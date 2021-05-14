В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести новое ежегодное пособие для пенсионеров. По задумке законодателя, эти средства пойдут на покупку индивидуальных средств защиты для пожилых россиян, сообщает RT.

Отмечается, что депутат отправил письмо с соответствующей инициативой на имя главы Министерства труда и соцзащиты Антона Котякова. Сухарев отметил в своем письме, что пандемия коронавируса показала важность использования средств защиты и профилактики заболеваний.

Он подчеркнул, что вопрос покупки защитных средств наиболее актуален для граждан пенсионного возраста. При этом у них может не хватать денег на эту статью расходов. «В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста», — говорится обращении.

Чтобы пресечь попытки нецелевого расходования средств, Сухарев предложил выдавать их в виде сертификатов.

Ранее группа депутатов Госдумы захотела освободить неработающих пенсионеров в России от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от банковских вкладов. Соответствующий законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 19 апреля.