110-летие объединения «Бубновый валет» отметят спецпроектом о русском авангарде

Портал «Культура.РФ» запустил спецпроект к 110-летию художественного объединения «Бубновый валет», рассказывающий о художниках, стоявших у истоков русского авангарда. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры России.

Как рассказала главный редактор «Культуры.РФ» Олеся Максимова, русский авангард является одним из самых популярных направлений в искусстве с самого его появления и до сих пор.

«Это своего рода культурный код нашей страны в масштабах всего мира, и в последние несколько лет мы наблюдаем новый виток интереса к этой теме на самых разных уровнях — от переосмысления работ авангардистов "молодым искусством" до использования образов и приемов главных художников того времени в популярной культуре, моде, музыке», — сказала она.

Проект расскажет истории главных представителей объединения: Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Роберта Фалька, Михаила Ларионова, Аристарха Лентулова, Владимира Татлина и других. В проекте представлены картины из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Саратовского художественного музея имени Радищева, Государственного музея изобразительных искусств Татарстана, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке, Художественной галереи Йельского университета в Нью-Хейвене, а также произведения из частных коллекций.