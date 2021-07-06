Летчик раскрыл связь между крушением Ан-26 и катастрофой 2012 года на Камчатке

Российский летчик-испытатель первого класса Анатолий Кнышов в разговоре с «Лентой.ру» раскрыл связь между крушением Ан-26 сопке Пятибратка на Камчатке и катастрофой с самолетом Ан-28 в 2012 году, потерпевшим крушение в том же месте.

Видимо, там особенность этого места — я информацию смотрел, Росавиация передала, что был туман при заходе и день был. Что такое Камчатка — море и горы. И если была катастрофа Ан-28, которая повторилась с Ан-26, то видимо из-за близости гор возникла недостаточность работы системы захода на посадку. Если она неустойчиво работает, то, возможно, экипаж мог уклониться, потому что информации об отказе двигателей не было. Это одна из версий. Анатолий Кнышов летчик-испытатель

По словам Кнышова, диспетчеры на земле могли не видеть уклонения самолета от маршрута, хотя у них была возможность корректировать его на расстоянии десяти километров.

«Мы же не знаем данные радиообмена с диспетчерами — они говорят, что в такое-то время прекратилась связь. А раз связь прекратилась, значит там информации никакой нет — она должна быть на борту», — заключил летчик.

12 сентября 2012 года самолет Ан-28, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, пропал с радаров около полудня по местному времени. Крушение произошло при заходе самолета на второй круг при посадке, сообщалось о плохой видимости. Обломки судна обнаружили недалеко от места назначения. На борту, по данным прокуратуры, находилось 14 человек. Погибли 10, включая обоих пилотов. Причиной крушения стало нарушение схемы захода на посадку, в крови обоих членов экипажа выявили алкоголь.

Самолет Ан-26 также выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, он перестал выходить на связь 6 июля. На борту находились 28 человек, включая шесть членов экипажа, по предварительным данным, никто не выжил. Обломки самолета нашли на расстоянии в 3,8 километрах от аэропорта. По версии следствия, возникло три причины крушения — неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.