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Летчик раскрыл связь между крушением Ан-26 и катастрофой 2012 года на Камчатке

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Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российский летчик-испытатель первого класса Анатолий Кнышов в разговоре с «Лентой.ру» раскрыл связь между крушением Ан-26 сопке Пятибратка на Камчатке и катастрофой с самолетом Ан-28 в 2012 году, потерпевшим крушение в том же месте.

По словам Кнышова, диспетчеры на земле могли не видеть уклонения самолета от маршрута, хотя у них была возможность корректировать его на расстоянии десяти километров.

«Мы же не знаем данные радиообмена с диспетчерами — они говорят, что в такое-то время прекратилась связь. А раз связь прекратилась, значит там информации никакой нет — она должна быть на борту», — заключил летчик.

12 сентября 2012 года самолет Ан-28, выполнявший рейс Петропавловск-КамчатскийПалана, пропал с радаров около полудня по местному времени. Крушение произошло при заходе самолета на второй круг при посадке, сообщалось о плохой видимости. Обломки судна обнаружили недалеко от места назначения. На борту, по данным прокуратуры, находилось 14 человек. Погибли 10, включая обоих пилотов. Причиной крушения стало нарушение схемы захода на посадку, в крови обоих членов экипажа выявили алкоголь.

Самолет Ан-26 также выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, он перестал выходить на связь 6 июля. На борту находились 28 человек, включая шесть членов экипажа, по предварительным данным, никто не выжил. Обломки самолета нашли на расстоянии в 3,8 километрах от аэропорта. По версии следствия, возникло три причины крушения — неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования.

Предыстория: Ан-26 повторил катастрофу 2012 года на той же сопке
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