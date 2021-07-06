В Анапе нашли тело четвертого погибшего в открытом море

В Анапе обнаружили тело четвертого погибшего, которого унесло в открытое море течением тягун. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибший — еще один человек, пытавшийся спасти затянутого в море ребенка.

5 июля сообщалось о гибели мальчика и двух взрослых россиян. Они находились в селе Витязево на пляже Ибица.

По предварительным данным, ребенок побежал купаться в море и его затянуло тягуном. Отец ребенка и его друг попытались спасти его, но не справились с течением. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Как сообщили в оперативном штабе по региону, ребенок и россияне находились на необорудованном пляже, на котором также действовал запрет на купание. В штабе уточнили, что в связи с плохими погодными условиями с 4 июля было запрещено купание на всех пляжах города.