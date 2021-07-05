Россияне с ребенком погибли в море в Анапе

Три человека, включая ребенка, погибли в море в Анапе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Инцидент произошел в селе Витязево, на пляже Ибица. В море утонули двое мужчин и один ребенок 2006 года рождения. «По предварительным данным, ребенок побежал в море купаться, его затянуло тягуном. Увидев происходящее, в воду бросились отец ребенка и его друг, которые не смогли справиться с течением», — цитирует агентство источник в экстренных службах.

По факту произошедшего прокуратурой организована проверка. На место происшествия отправились следователи.

Ранее сообщалось об утонувшем во время шторма в Абхазии российском туристе. Погибшим оказался 42-летний житель Саратова. Мужчине не смогли оказать помощь из-за бушующей непогоды.