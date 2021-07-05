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Раскрыты подробности гибели россиян с ребенком в Анапе

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Кадр: телеграм-канал «Сочи № 1»

Инцидент в Анапе, где утонули двое взрослых и ребенок, произошел на необорудованном пляже при запрете купания. Об этом сообщает оперативный штаб по региону, передает РИА Новости.

Уточняется, что в связи с плохой погодой с 4 июля купание в море на всех пляжах города запрещено.

Несмотря на запрет, в селе Витязево утонули двое мужчин и один ребенок 2008 года рождения. Подросток побежал в море купаться, его стало относить тягуном — отбойной волной. Увидев происходящее, в воду бросились отец ребенка и его друг, которые не смогли справиться с течением.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

Предыстория: Россияне с ребенком погибли в море в Анапе
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