Раскрыты подробности гибели россиян с ребенком в Анапе

Инцидент в Анапе, где утонули двое взрослых и ребенок, произошел на необорудованном пляже при запрете купания. Об этом сообщает оперативный штаб по региону, передает РИА Новости.

Уточняется, что в связи с плохой погодой с 4 июля купание в море на всех пляжах города запрещено.

Несмотря на запрет, в селе Витязево утонули двое мужчин и один ребенок 2008 года рождения. Подросток побежал в море купаться, его стало относить тягуном — отбойной волной. Увидев происходящее, в воду бросились отец ребенка и его друг, которые не смогли справиться с течением.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.