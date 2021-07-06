Раскрыты детали нового дела осужденного губернатора Никиты Белых

Следственный комитет России (СКР) раскрыл детали нового уголовного дела бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, отбывающего восьмилетний срок за получение взяток. Об этом сообщается на Youtube-канале ведомства, где опубликовано оперативное видео.

По версии следствия, в 2015 году Белых на посту главы региона из личной заинтересованности поспособствовал заключению крупной сделки: «Кировская региональная ипотечная корпорация» («К.Р.И.К.») подписала договор займа с местной компанией на сумму 320 миллионов рублей. Однако деньги не были возвращены в срок до ноября 2016 года, во многом благодаря усилиям Белых, который давал распоряжения подчиненным о направлении средств на другие цели.

Впоследствии арбитражный суд взыскал с областного правительства в пользу «К.Р.И.К.» 202 миллиона рублей. В результате противоправных действий Белых был причинен ущерб региональному бюджету.

Следователь намерен допросить его в качестве подозреваемого. Об этом говорится в оперативном видео СКР.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ заводят Белых в кабинет следователя, где ему сообщают о возбуждении уголовного дела.

Ранее 6 июля стало известно о новом расследовании против экс-губернатора.

Белых руководил Кировской областью с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку.

1 февраля 2018-го Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам лишения свободы. Осужденному также назначили штраф в размере 48 миллионов рублей. В настоящее время Белых отбывает наказание в рязанской колонии.

