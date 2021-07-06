Новое дело завели на осужденного бывшего губернатора Белых

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, отбывающего срок за получение взяток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Расследование ведется по статье 286 УК РФ («Превышение полномочий лицом, занимающим государственную должность») на основании материалов управления ФСБ по Кировской области.

Белых руководил Кировской областью с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку.

1 февраля 2018-го Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам лишения свободы. Осужденному также назначили штраф в размере 48 миллионов рублей. В настоящее время Белых отбывает наказание в рязанской колонии. Весной 2020 года сообщалось, что комиссия проверяющих обнаружила чиновника на привилегированном положении: Белых, работающий библиотекарем, оборудовал в библиотеке шикарную по местным меркам комнату отдыха.

В результате его перевели на швейное производство по пошиву мягких игрушек.