На Урале не нашлось претендентов на квартиру осужденного губернатора

В Перми признаны несостоявшимися торги по продаже квартиры, принадлежавшей бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов аукциона.

Жилое помещение общей площадью около 43 квадратных метров, оцененное в 2,2 миллиона рублей, не удалось реализовать из-за отсутствия желающих его купить. Квартира расположена на улице Механошина, 12, в центре Перми.

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«Торги не состоялись, не было заявок от желающих, — рассказал источник агентства. — Квартира дорогая, никому не интересно. Квартира продается в рамках исполнительного производства. В таких случаях лоты выставляются на повторные торги со снижением стоимости на 15 процентов». Повторный аукцион по продаже недвижимости может состояться в конце января 2020-го, отметил источник.

Белых задержали в июне 2016 года в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. Следствие утверждало, что это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Кировской областью он руководил с 2009 года. 1 февраля 2018-го Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора к восьми годам лишения свободы. Осужденному также назначили штраф в размере 48 миллионов рублей.

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