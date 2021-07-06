Конституционный суд поставил точку в вопросе охоты коренных народов России — место жительства их представителей не должно влиять на выдачу им разрешения на любых условиях. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

Суд проверил конституционность части 1 статьи 3 ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» и части 1 статьи 19 ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Поводом стала жалоба жителя Мурманской области Андрея Данилова, представителя саамов.

Данилов попросил региональное министерство природных ресурсов и экологии разрешить ему охоту в целях ведения традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности, но ему отказали. Суды указали, что россиянин трудоустроен и получает стабильный доход, проживает в благоустроенной квартире в Оленегорске, не относящемся к территориям традиционного проживания коренных малочисленных народов, а одна лишь принадлежность к саамам не может стать основанием для права на охоту на особых условиях. Суды также сочли, что образ жизни Данилова не относится к традиционным, несмотря на то, что он собирает дикоросы и занимается традиционными ремеслами.

Конституционный суд пришел к выводу, что справедливо требовать соблюдения мест традиционного проживания и ведения традиционной деятельности для гарантий прав коренных малочисленных народов, так как это нужно для сбережения их образа жизни. Однако такие требования могут препятствовать получению этих гарантий тем представителям этноса, кто не живет постоянно на прежних местах, переехал в город, в том числе вынужденно, не может вести исторически сложившийся образ жизни, но при этом сохраняет связь с землей предков, следует их обычаям и передает их будущим поколениям. Такая связь может выражаться в традиционной хозяйственной деятельности.

Суд счел, что жизнь вне мест традиционного проживания не указывает на то, что представитель малочисленного народа утратил данный статус или прервал связь со своим народом и культурой. По мнению суда, сложные климатические условия, уязвимость традиционного образа жизни и малочисленность народов требуют особой государственной политики, и необходимо соблюдать интересы населения, для которого охота не может быть исключительно средством жизнеобеспечения, но должна также пониматься как гарантия сохранения самобытности и культуры.

Согласно публикации, дело Данилова подлежит пересмотру. Кроме того, суд подчеркнул, что такое право на охоту может быть реализовано лишь при бережном отношении к природным богатствам и к животным при условии соблюдения правил охоты.