В Киеве пригрозили взорвать мэрию

В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мэрию, из здания эвакуируют сотрудников и посетителей. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Поступило очередное сообщение о минировании здания Киевского городского совета. Теперь с требованием выкупа в 0,5 биткоина», — заявил замглавы городской администрации Владимир Бондаренко.

В начале июня 21-летний житель Запорожья сообщил спасателям о минировании торгового центра и потребовал предоставить ему вертолет с миллионом долларов, чтобы избежать жертв. Пока операторы вели со злоумышленником переговоры, полиция эвакуировала людей из здания, а сам он снизил требуемую сумму до 15 тысяч долларов.

Информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Молодого человека задержали через несколько часов в его квартире. Он был пьяный и не смог пояснить мотивы своих действий.