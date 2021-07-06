В МЧС отчитались о работе с места крушения Ан-26 на Камчатке

Спасатели отчитались о работе с места крушения самолета Ан-26 на Камчатке и сообщили, что пока не нашли тела погибших. Поиски обломков приостановлены из-за темноты и продолжатся утром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС.

«Основные поиски приостановлены в связи с наступлением темного времени суток», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что обломки самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. К месту происшествия следуют 26 спасателей на вездеходах. Продвижение осложнено темным временным суток и начавшимся морским приливом. По информации Тихоокеанского флота (ТОФ), две части фюзеляжа разбившегося самолета, обнаружены в разных местах. Одна из них находится на склоне сопки Пятибратка, а вторая — в море, в четырех километрах от побережья.

Ространснадзор проведет проверку «Камчатского авиапредприятия», а также Госкорпорации по организации воздушного движения после крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Для расследования крушения создали внутренний штаб и назначили комиссию.

Экипаж Ан-26 перестал выходить на связь во вторник, 6 июля, утром. На борту воздушного судна, выполняющего рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, находились 6 членов экипажа и 22 пассажира.