Прокурор запросил 14 лет для бывшего главы российской «Титановой долины»

В Екатеринбурге прокурор запросил 14 лет лишения свободы для бывшего главы российской Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Прения сторон прошли в Октябрьском суде города, в ходе которых поддерживающий государственное обвинение прокурор также предложил суду назначить фигуранту дела штраф в 26 миллионов рублей.

Предполагаемому посреднику — бывшему заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову тоже грозит 14 лет заключения и штраф в 13 миллионов рублей.

По версии следствия, в июле 2019 года Кызласов вымогал 10 миллионов рублей у подрядной компании за подписание актов о приеме работ. В ходе переговоров он увеличил сумму требуемой взятки до 13 миллионов рублей.

17 февраля 2020 года при получения первого транша в 2,5 миллиона рублей сотрудники ФСБ задержали Кызласова и Шилиманова. Они находятся под домашним арестом.

Кызласов был уволен в августе 2020 года с должности гендиректора ОЭЗ «Титановая долина». Приоритетные отраслевые направления ОЭЗ: аэрокосмическая отрасль, изделия из титана, машиностроение любых отраслей.