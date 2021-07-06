На Украине раскрыли план окончательного развала страны

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива раскрыл план окончательного развала Украины в своем Telegram-канале.

Политик раскритиковал попытки героизации пособников нацистов в стране, назвав такие действия частью «гибридной войны со стороны Запада» с целью уничтожения славянских народов.

«Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведет к окончательному развалу Украины», — отметил Кива.

Ранее депутаты Верховной Рады предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере. Предложение было выдвинуто в рамках законопроекта о праздновании на государственном уровне 80-летнего юбилея со дня создания сотрудничавшей с нацистами Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Его поддержали 78 депутатов от партий «Европейская солидарность», «Слуга народа» и «Батькивщина». Помимо этого, инициаторы законопроекта попросили президента Украины Владимира Зеленского дать звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу.