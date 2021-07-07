Итальянцы поборются с финнами за российскую экологию

Российская «дочка» итальянской энергетической компании Enel примет участие в конкурсе на строительство экологически чистой ветроэлектростанции (ВЭС) в Ростовской области и поборется с конкурентами, среди которых, вероятно, окажется финская Fortum, пишут «Ведомости».

«Энел Россия» уже подписала соглашение о строительстве ветропарка, который станет вторым в Ростовской области и четвертым в России. Второй стороной выступило Агентство инвестиционного развития Ростовской области. Ожидается, что инвестиции в проект составят 10 миллиардов рублей.

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При этом его реализация силами Enel еще не гарантирована. Компания примет участие в конкурсе, основным условием для победы в котором станет конечная цена на электричество для будущих потребителей. Победителем станет тот, у кого она окажется наименьшей.

По условиям конкурса, власти обязуются обеспечить инвестору базовую доходность на уровне 12 процентов годовых — за счет повышенных платежей участников оптового рынка: энергосбытовых организаций, промышленных предприятий и энерготрейдеров.

Опрошенные изданием специалисты отмечают, что конкуренция на российском рынке возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в последнее время растет, что затрудняет претендентам доступ к нему через победу на конкурсах.

В то же время эксперты отмечают, что средние капитальные затраты на строительство ВЭС в последние годы снизились примерно настолько же, насколько цены для конечных потребителей. Таким образом, по их словам, уровень рентабельности для энергетиков остался прежним.

Среди возможных соперников Enel по конкурсу на строительство ветропарка в Ростовской области специалисты, помимо финской Fortum, называют входящую в структуру «Росатома» компанию «Новавинд».

