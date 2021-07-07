Юлия Меньшова посвятила еще один пост отцу и назвала место прощания с ним

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова посвятила еще один пост своему отцу Владимиру Меньшову. Новая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

«Папа всю жизнь любил настенные художественные календари. Затеяв большую семейную фотосессию в декабре 2020-го, у меня был тайный план. Я хотела из полученных фотографий сделать для него большой перекидной календарь. И этот новогодний подарок удался в полной мере: папа был очень доволен и рад», — вспомнила артистка. Меньшова добавила, что ее совместная с артистом фотография, которая обозначала в календаре июнь, стала символом прощания.

Она назвала место похорон: они состоятся 8 июля на Новодевичьем кладбище. Перед этим пройдет гражданская панихида в Доме кино Союза кинематографистов и отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе.

«Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам. И местом твоего упокоения станет кладбище, куда совсем мальчишкой ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович… Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом…Ты бы точно в ответ присвистнул: "Ежкин кот!"» — написала Меньшова.

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Артист скончался 5 июля от последствий коронавируса. У него была диагностирована двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности.

Владимир Меньшов — советский и российский актер, режиссер, продюсер и сценарист. Он снял такие известные советские фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит».

