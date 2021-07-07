Копию берлинского монумента установят в Кузбассе

В Кузбассе создадут копию монумента «Воин-освободитель», установленного в берлинском Трептов-парке. Об этом сообщает ТАСС.

Глава региона Сергей Цивилев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что проект планируется реализовать в 2022 году за счет внебюджетных средств.

«Предлагаем вам проект, если вы его утвердите, мы его построим за внебюджетные источники и очень быстро. Мы хотим рядом с [президентским кадетским] училищем [установить] целиком копию мемориального комплекса [из Трептов-парка], один в один. Создали рабочую группу, и мы 24 июня следующего года построим этот комплекс», — рассказал он.

Президент поддержал инициативу и назвал проект хорошим.