Тысячи российских компаний отказались сотрудничать с государством

Две тысячи российских финансовых компаний отказались сотрудничать с государством и не организовали взаимодействие со службой главного финансового уполномоченного Юрия Воронина. Список таких предприятий опубликован на сайте службы.
По закону любая финансовая организация — банк, кредитный потребительский кооператив, ломбард, негосударственный пенсионный фонд, страховая компания или микрофинансовая организация — обязана организовать обмен документами и информацией с финансовым омбудсменом через специальный личный кабинет. В противном случае ее клиенты не смогут обжаловать нарушение своих прав, кроме как в судебном порядке.
Перечень компаний-нарушителей направлен в Центробанк. На ближайшем заседании регулятора сложившаяся ситуация будет рассмотрена, а также будут выработаны меры для ее разрешения, пишут «Ведомости». Среди возможных мер воздействия на нарушителей — штраф и временный запрет на совершение определенных операций. При этом в законодательстве не прописано конкретное наказание.
Среди банков, не наладивших взаимодействие со службой финансового омбудсмена — российская дочерняя структура американского JPMorgan Chase и банк «Траст», с 2019 года выполняющий функции банка непрофильных активов, которые он скупает у других кредитных организаций.