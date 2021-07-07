Кремль отреагировал на сообщения о заходе британских кораблей в «воды Украины»

Заявление главы МИД Британии Доминика Рааба о новых заходах британских кораблей в «воды Украины» вызывает обеспокоенность, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 7 июля.

Песков отметил, что российский пограничники примут все необходимые меры в случае нарушения британскими кораблями границ России в районе Крыма.

Ранее Рааб, комментируя действия эсминца ВМС Великобритании Defender, заявил, что британские военные корабли продолжат заходить в территориальные воды Украины. Он подчеркнул, что эсминец имел полное право осуществить «подобный мирный проход».

Между тем в российском внешнеполитическом ведомстве призвали Великобританию «не соваться» с провокациями в Черное море. В Крыму заверили, что в случае повторения провокации Россия ответит «жестко и адекватно».

Обстановка в черноморском регионе обострилась из-за ситуации с военным судном Великобритании Defender, который 23 июня пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.