В Израиле рассказали об использовании президентом грима и парика

Президент Израиля Реувен Ривлин использовал грим и парик, чтобы анонимно передвигаться по стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Сообщается, что фотографию Ривлина в таком виде опубликовала Служба общей безопасности Израиля. Она была сделана во время визита президента в одно из ее оперативных подразделений. В этот момент 81-летнего Ривлина запечатлели с темными волосами и бородой, хотя у него седые волосы и обычно он гладко выбрит.

По словам местных СМИ, в таком виде президент имел возможность гулять, сохраняя анонимность.

Реувен Ривлин, находившийся на посту президента Израиля с 2014 года, уходит в отставку. Новым президентом станет Ицхак Герцог, его инаугурация состоится в среду, 7 июля.

