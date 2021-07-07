Шлеменко захотел «взяться за женщин» и избавить их от обсуждения секса и водки

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко раскритиковал современных женщин. Его слова приводит «РБ Спорт».

Спортсмен захотел «взяться за женщин» и избавить их от обсуждения секса и водки — тем, которые не пропадают из эфира телевизионных программ. По его мнению, сосредотачиваясь на этих вопросах, женщина никогда не построит семью. «Женщины мнят себя мужиками и непонятно ради чего живут. Они забыли, что для семьи главное — дети», — заявил Шлеменко.

Боец является бывшим чемпионом проиоушена Bellator в среднем весе. На счету Шлеменко 59 побед при 13 поражениях. В следующий раз россиянин подерется с бразильцем Рафаэлем Карвальо.

Шлеменко выступает за сохранение российских ценностей и против употребления алкоголя и наркотиков. Он заявлял, что причиной поражений Александра Емельяненко является злоупотребление спиртными напитками.