Заразившийся индийским штаммом российский врач рассказал о симптомах

Директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге Вадим Мануковский заразился индийским штаммом коронавируса и рассказал о перенесенных симптомах. Об этом пишет интернет-портал «Петербургский дневник».

По словам медика, в июне минувшего года он болел COVID-19, а через год его поразил новый индийский штамм.

«Печень практически отказала (...) Меня лечили в первую очередь из-за печеночной недостаточности», — уточнил Мануковский.

Он добавил, что у него проявились такие симптомы, как высокая температура и галлюцинации. Кроме того, врач жаловался на потерю памяти.

«Я после первого заболевания не привился — думал, что меня это уже не коснется. И вот коснулось, да еще как», — отметил Мануковский.

Медик выразил разочарование, что россияне не верят в вакцины. По его словам, делать прививку необходимо, ведь вирус будет меняться, что может привести к страшным последствиям.

Ранее российский врач Владимир Болибок сравнил заразность «уханьского» и индийского штаммов. По его утверждению, «дельта»-вариантом коронавируса можно заразиться на улице, пройдя без маски возле инфицированного человека. В этом случае соблюдение социальной дистанции перестает защищать от инфекции, уточнил специалист.