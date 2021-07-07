Квартиру Зощенко выставили на продажу

В Санкт-Петербурге выставлена на продажу квартира русского писателя и сатирика Михаила Зощенко. Недвижимость именитого владельца оценили в 12 миллионов рублей, пишет издание «Петербургский дневник».

Квартира площадью в 66 квадратных метров, которая некогда принадлежала сатирику, находится в доме на улице Чайковского в центре города.

«В доме на Чайковского многое было перестроено, мы этого и не скрываем. Сохранились, правда, оригинальные окна. Прежние жильцы понимали, что старинные детали антуража надо беречь, сколько бы это ни стоило», — рассказал риелтор Александр Минаков.

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Выставленная на продажу квартира — одно из двух главных мест в Санкт-Петербурге, связанных с именем Зощенко. Второй адрес — музей писателя, который находится на Малой Конюшенной (ранее — канал Грибоедова). Как следует из мемуаров сестры писателя Веры, которые цитирует издание, семья сатирика переехала в квартиру на Чайковской 1 сентября 1927 года и прожила там семь лет. Позднее Зощенко дали квартиру в писательском «недоскребе», так называли дом на канале Грибоедова.

В начале июня в Санкт-Петербурге появилось объявление о продаже пятикомнатной квартиры, в которой когда-то проживал с семьей президент России Владимир Путин. Недвижимость в доме на Васильевском острове площадью около 180 квадратных метров оценили в 23,9 миллиона рублей.