Раненого россиянина увезли в больницу за 200 километров из-за отсутствия хирурга

Жителя Челябинской области с огнестрельным ранением увезли в больницу за 200 километров из-за отсутствия в Бердинской больнице хирурга и остановки работы хирургического отделения. Об этом сообщает издание «Ридус» со ссылкой на сотрудницу медучреждения.

Медик рассказала, что проблемы с хирургом начались с января — один из специалистов уволился из-за отсутствия постоянного анестезиолога. Операции не проводились должным образом, врача не устраивала зарплата, и он один работал на весь район.

«В поликлинике вообще два года медсестра ведет прием без врача», — добавила собеседница издания.

Исполняющая обязанности главного врача больницы Татьяна Пащенко подтвердила приостановку работы хирургического отделения. Она добавила, что специалисты получают «очень солидную зарплату, о которой и в городах не мечтают», но при этом быстро увольняются.

Пащенко добавила, что с начала июля в больнице работал приезжий специалист, но его договор истек, и в связи с этим работа отделения была приостановлена на несколько дней. Новый хирург должен приехать в воскресенье, 11 июля, и работа возобновится.

Россиянина с огнестрельным ранением после оказания первой помощи доставили в стационар в Магнитогорске, его сопровождал врач-реаниматолог. В каком он состоянии, неизвестно. Подозреваемого в нападении уже задержали, им оказался ранее судимый мужчина. Из квартиры, где произошла стрельба, изъяли охотничье ружье и патроны к нему. Возбуждено дело по статье 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).