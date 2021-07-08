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Украину обвинили в создании условий для ухудшения экологии Крыма

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Фото: Александр Полегенько / AP

Украина специально создает условия для ухудшения ситуации с экологией в Крыму. С таким обвинением выступил полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, передает ТАСС в четверг, 8 июля.

«Эти регионы округа вплотную столкнулись с внешнеполитическим давлением со стороны Украины, которая умышленно создает условия для ухудшения экологической обстановки на Крымском полуострове», — сказал Устинов на совещании в Майкопе с участием секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Полпред подчеркнул, что необходимо обеспечить максимально возможный экологический контроль за мерами, которые предпринимаются для обеспечения жителей полуострова водой.

После присоединения Крыма к России в 2014 году Украина перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде. Из-за дефицита воды в ряде районов введена режимная подача воды в дома, водоснабжение переориентировано на артезианские источники.

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