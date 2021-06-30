Украина опровергла информацию о просочившейся в Крым воде

Киев опровергает появившуюся информацию о просочившейся в Крым воде из Днепра. Об этом заявил постпред президента Украины Антон Кориневич, передает УНИАН.

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Чиновник отрицает, что дамба на 91-м километре Северо-Крымского канала протекает и пропускает воду на полуостров. «Мы были там недавно и будем, вероятно, на следующей неделе. Ничего там не прорвало, все нормально — вода в Крым не течет», — заверил Кориневич.

Постпред президента добавил, что капитальная дамба, которую строят на 107-м километре, пока готова только на 80 процентов из-за нехватки финансирования. Но даже этого достаточно, чтобы не пропустить воду в Крым. «То есть если что-то случится с рукотворной дамбой на 91-м километре, то дамба на 107-м свою работу должна сделать», — отметил Кориневич.

По его словам, позиция Украины «однозначна». «Вода пойдет в Крым только после деоккупации», — сказал Кориневич.

В начале июня сообщалось, что вода из Днепра просочилась в Крым после разрушения дамбы, построенной в 2014 году из мешков с песком и металлоконструкций. Председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что просочившуюся воду использовать на полуострове не будут, поскольку «она совершенно грязная, необработанная».