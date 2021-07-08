Виноградов стал уполномоченным России при ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Виноградова на должность уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

«Возложить на начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации Виноградова Михаила Владимировича осуществление функций уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека», — отмечается в тексте опубликованного документа.

Указывается, что данный документ вступает в силу с момента подписания, 8 июля.

В июне 2021 года президент России Владимир Путин предложил на рассмотрение Госдумы законопроект, наделяющий Генпрокуратуру правом защищать интересы страны в иностранных органах и судах, и в том числе в ЕСПЧ. 23 июня упомянутый проект был одобрен Советом Федерации.